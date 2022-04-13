Жена Медведчука обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа

Фото: youtube.com/Оксана Марченко

Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить мужа, которого удерживает СБУ. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале супруги политика.

"Я, Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ", – сказала она в видеообращении.

Марченко подчеркнула, что Медведчук не нарушал украинских законов и не уезжал за пределы страны.

Также она обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении ее мужа.

"Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука", – сказала она в видеообращении, которое также опубликовано на YouTube-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на Медведчука. В подписи к посту он пообещал позже сообщить детали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя снимок, заявил, что фото необходимо проверить, поскольку в последнее время появляется много различных фейков.

Позднее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о том, что из Медведчука планируют "выбить показания". Захарова выразила мнение, что украинские правоохранительные органы пользуются британскими схемами проведения расследований.