Песков заявил, что Медведчук не имел закулисных отношений с РФ

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Украинский политик Виктор Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что взгляды Медведчука в пользу выстраивания взаимовыгодных и партнерских отношений Украины и России хорошо известны. По словам Пескова, эта позиция всегда была открыта.

"Даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал", – приводит слова пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Песков добавил, что в Кремле благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет.

"[Благодарны] за решение других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался. В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей", – заключил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на Медведчука. В подписи к посту он пообещал позже сообщить детали. Дмитрий Песков, комментируя снимок, заявил, что фото необходимо проверить, поскольку в последнее время появляется много различных фейков.

Позднее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о том, что из Медведчука планируют "выбить показания". Захарова выразила мнение, что украинские правоохранительные органы пользуются британскими схемами проведения расследования.