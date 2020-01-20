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Политика

20 января, 18:36

Число судей в Конституционном суде сократится с 19 до 11

власть политика общество

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Число судей в составе Конституционного суда Российской Федерации сократится с 19 до 11. Об этом свидетельствует президентский проект поправки к Конституции, как сообщает РИА Новости.

В число оставшихся судей войдут и председатель, и его заместитель.

Изменения в части деятельности Конституционного суда затронут часть 1 статьи 125 главного закона государства. Новая формулировка данного пункта сделает легитимным новый сокращенный состав судебного органа.

Ранее в понедельник, 20 января, президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции. Изменения в основной закон государства произойдут в части государственного управления, социальных гарантий власти, а также прозрачности работы силовых ведомств.

О поправках в Конституцию Владимир Путин высказался во время традиционного послания Федеральному собранию. По словам президента, она должна иметь приоритет перед международным законодательством, а также заслуживает важных поправок.

После выступления президента была сформирована рабочая группа по изменениям в Конституцию. Ее участниками стали 75 человек из разных сфер общественной жизни. Всенародное голосование по проекту запланировано на 1 мая. Его порядок также определит рабочая группа.

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