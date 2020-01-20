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Москва 24

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Политика

20 января, 14:41

Структуру нового правительства представят в предусмотренные сроки – Песков

власть политика

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимиру Путину пока не представили структуру нового правительства, это произойдет в течение предусмотренного Конституцией срока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы проинформировали вас об этом. Срок еще не истек", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что представление структуры нового кабинета министров и кандидатур, которые в него могли бы войти, произойдет в течение конституционного срока.

15 января правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром Российской Федерации стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Он был назначен на должность после того, как его кандидатуру одобрили в Госдуме. Он заявил, что главной задачей нового кабмина станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза РФ. Мишустин также включен в состав Совбеза.

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