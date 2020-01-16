"Мозговой центр коллектива". Как учился Мишустин в МГТУ "Станкин"

Фото: скриншот с видео телеканала Москва 24

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин окончил Московский государственный технологический университет (МГТУ) "Станкин" в 1989 году с присвоением квалификации инженер-системотехник, а в 1992-м – аспирантуру.

Корреспонденты телеканала Москва 24 посетили университет, где узнали, как учился председатель правительства РФ. Ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева заявила, что назначение Мишустина – предмет большой гордости института.

"Я сегодня на сайте университета выставлю следующий слоган. "Хочешь стать премьером – поступай в "Станкин". До этого мы дали стране еще одного премьер-министра Михаила Фрадкова (2004-2007)", – сказала Катаева.

В университете с изданием также поделились фотографией, сделанной на берегу реки Аяти в Свердловской области. После первого курса в 1984 году Мишустин пошел туда от института в поход на байдарках. Будущий премьер – второй слева.

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В 90-х Мишустина называли одним из самых известных специалистов российского компьютерного рынка. Он возглавлял международный компьютерный клуб, который занимался интеграцией российских и иностранных компьютерных технологий.

При этом, когда он был студентом в институте стоял всего один компьютер, рассказала заведующая кафедры информационных технологий и вычислительных систем Галина Волкова.

Доцент кафедры Анатолий Рыбаков добавил, что Мишустин как студент "пользовался уважением и авторитетом в группе, а к его мнению прислушивались".

15 января правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Экс-премьер объяснил решение необходимостью пересмотра системы госуправления после обращения президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию.

Мишустин был назначен новым председателем правительства после того, как его кандидатуру одобрили в Госдуме. Позже Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности РФ.