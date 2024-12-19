Началась большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Началась совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина в Гостином Дворе в Москве.

В этот раз модераторами мероприятия стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова. Ожидается, что прямая линия продлится около 3–4 часов, так как федеральные ТВ-каналы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" именно столько эфирного времени. Между тем в этом году на мероприятии находятся представители зарубежных СМИ.

Число обращений от россиян на прямую линию с президентом приблизилось к 2 миллионам. Вопросы принимаются до окончания мероприятия.

Отмечалось, что наибольшее число сообщений касаются жилья, транспортной инфраструктуры, медицины, госструктур и организаций, а также пособий. Кроме того, одними из основных тем стали СВО и вопросы, связанные с обеспечением потребностей людей на фронте.

Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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