Путин возмутился предположением о целесообразности сдачи Ленинграда немецким войскам

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Президента РФ Владимира Путина возмутили рассуждения о возможности сдачи Ленинграда Гитлеру во время Великой Отечественной войны. Этот вопрос глава государства рассмотрел в ходе традиционной пресс-конференции.

По словам Путина, нацистская Германия планировала часть славянского населения использовать на работах, а большую часть выслать за Урал на вымирание. Об этом, уточнил президент, говорится в архивных документах.

"Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении этноса восточнославянского, русских и тех же самых украинцев… Поэтому когда я слышу, что "было бы хорошо Ленинград сдать" и так далее, мне хочется сказать: вы придурки, нет? Вас бы никого не было – тех, кто так сегодня рассуждает", – приводит слова президента РИА Новости.

Пресс-конференция Владимира Путина началась в четверг, 19 декабря. Подобное мероприятие проводится уже в пятый раз. По традиции президент отвечает на вопросы представителей СМИ как из России, так и зарубежных. За первый час президент рассказал об ущербе для России от аномальных температур, пообещал не отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток и призвал решить проблему зарплат в сфере медицины.

