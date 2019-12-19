Путин назвал способы решить проблему зарплат в сфере медицины

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Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что есть два способа решить проблему зарплат в сфере медицины: увеличить тарифы ОМС или изменить параметры внутри.

"Но менять почти нечего, а поднимать тарифы не лучший вариант. Нужно избавиться от несправедливой дифференциации и изменить ставку оклада врачей. Ни в коем случае нельзя лишать медиков надбавок за работу в праздники и выходные", – сказал президент, отвечая на вопрос журналиста о зарплатах врачей.

При этом российский лидер отметил, что уровень зарплат в сфере здравоохранения выше, чем в других социальных сферах. Однако цифры усредненные.

"У главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей на порядок ниже. Это одна из проблем, которыю мы должны решить. Нужно избавиться от этой несправедливой дифференциации. Нужно изменить базовую ставку постоянного оклада, она в регионах разнится от 30 до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране", – сказал президент.

Ранее Росстат представил данные, согласно которым в России существует большой разброс в зарплатах младшего медицинского персонала. Доходы этой категории работников разнятся от 22 до 92 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе – там медработники получают в среднем 91 тысячу рублей. Чуть меньше младший медперсонал получает на Чукотке – 90,5 тысячи рублей. Замыкает тройку наиболее благополучных регионов Сахалин – 72 тысячи рублей.

Меньше всего медработники получают в Ингушетии (21,2 тысячи рублей), в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (около 22 тысяч рублей).