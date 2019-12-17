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Общество

12:54

Названы регионы с самыми высокими зарплатами младшего медперсонала

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России существует большой разброс в зарплатах младшего медицинского персонала. Доходы этой категории работников разнятся от 22 до 92 тысяч рублей. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Самые высокие зарплаты отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе – там медработники получают в среднем 91 тысячу рублей. Чуть меньше младший медперсонал получает на Чукотке – 90,5 тысячи рублей. Замыкает тройку наиболее благополучных регионов Сахалин – 72 тысячи рублей.

Меньше всего медработники получают в Ингушетии (21,2 тысячи рублей), в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (около 22 тысяч рублей).

"Проблема существенного перекоса заработной платы младшего медицинского персонала существует. Нельзя не учитывать северный коэффициент и сложные условия жизни. Абсолютной уравниловки быть не может, каждый регион имеет свою специфику", – объяснил зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Николай Говорин.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года зарплаты выросли у всех категорий медицинских работников. За период с января по сентябрь 2019 года средняя зарплата российских врачей составляла 79 тысяч рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

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