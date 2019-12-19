Россия может гордиться советским прошлым – Путин

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Владимир Путин благодарен старшему поколению, которое за советский период создало мощную державу. Об этом глава государства рассказал во время традиционной пресс-конференции.

Россия не может не пользоваться советскими достояниями, отметил президент. Россия может гордиться советским прошлым и его достижениями, заявил глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что значительного прогресса удалось добиться и в современную эпоху.

"Во-первых, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы в нулевые. Средний возраст продукции – 12 лет. Построены 3 новых аэропорта, 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс: с 39 тысяч километров до 80 тысяч", – заявил президент.

Кроме того, Путин также отметил и рост экспорта и в сфере животноводства.

"Все порты СССР переваливали в год 600 миллионов тонн. В России сейчас больше миллиарда тонн", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, в Российской Федерации удалось достичь значительных успехов в энергетической сфере. Путин заявил, что в России запустили 8 новых энергоблоков, совершили существенный рывок в гидросфере. Он также отметил "зеленую", экологичную структуру российской энергетики.

Традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина стартовала в четверг, 19 декабря. Российский лидер в прямом эфире ответит на вопросы журналистов. Эта пресс-конференция уже 15-я для Путина. Первая встреча президента с журналистами прошла в 2001 году и длилась один час 35 минут. Самой продолжительной стала пресс-конференция в 2008 году – четыре часа 40 минут.

