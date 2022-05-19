Безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО – Матвиенко

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Российская реакция на вступление Финляндии и Швеции в НАТО в военном плане будет соразмерна присутствию НАТО на территориях этих двух стран. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете "Известия".

"Могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена", – сказала Матвиенко.

По ее словам, причин для вступления этих двух стран в НАТО никаких не было, ничто не угрожало ни Финляндии, ни Швеции.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

Накануне решение о вступлении в Альянс принял парламент Финляндии. За вступление проголосовали 188 парламентариев и 8 голосов было против. В тот же день заявку Швеции подписала министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Заявки на вступление сперва рассмотрят в Совете НАТО, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах Альянса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.

Ситуация обострилась после того, как ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.