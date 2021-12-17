Путин попросил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Законопроект о QR-кодах в общественных местах в текущей редакции требует доработки, заявил Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Остановлюсь на теме, которая затрагивает все отрасли экономики, а главное – всех граждан страны. Речь об использовании так называемых сертификатов вакцинированных. Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой", – напомнил глава государства.

Он добавил, что законопроект об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, накануне был принят Госдумой в первом чтении.

"Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки", – заключил Путин.

По словам президента, надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, система должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности.

Ранее законопроект повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

В то же время комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. По мнению депутатов, эпидемиологическая обстановка сейчас вызывает беспокойство.

