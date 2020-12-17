Путин заявил, что вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии налицо

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Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил о наглядном вмешательстве извне в политическую ситуацию в Белоруссии.

"Он (президент Белоруссии Александр Лукашенко. – Прим.ред.) инициировал изменения в Конституцию, посмотрим, как это будет происходить. Здесь хотелось бы только добиться одного, я уже об этом тоже так или иначе упомянул, без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается", – заявил глава государства.

Ранее президент РФ заявил, что попытки вмешательства извне во внутренние дела разных государств недопустимы. Даже в тех случаях, когда те или иные страны руководствуются благими намерениями, исход может быть негативным, подчеркнул Путин.

Лукашенко заявлял, что будет "драться за страну, пока последний омоновец и настоящий врач не скажут, что он свое дело сделал". Президент также говорил, что Белоруссия будет востребована как страна, поскольку это центр Европы, центр цивилизации.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста.

