Песков отреагировал на заявление Рютте о российских летчиках и моряках

Фото: kremlin.ru

Некомпетентность характерна многим европейским деятелям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о российских летчиках и моряках.

На пресс-конференции в Брюсселе Рютте призвал не преувеличивать способности России. По его словам, российские пилоты "неумело управляют" истребителями, а капитаны кораблей "не умеют опускать якорь".

"Оскорбления Рютте в адрес российских летчиков и моряков говорят о том, что он ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил", – указал Песков.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил об усилении НАТО учебно-боевых и разведывательных операций около границ России и Белоруссии. По его словам, Североатлантический альянс сохраняет военное присутствие на восточном фланге. На последних учениях в регионе было задействовано порядка 60 тысяч военных, уточнил министр.