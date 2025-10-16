Генсек НАТО Рютте оскорбил российских летчиков и моряков

Фото: ТАСС/АР/Virginia Mayo

Генсек НАТО Марк Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны Альянса, передает РИА Новости.

"Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", – заявил он.

Рютте также сказал, что военно-политический блок "проявляет сдержанность в конфронтации с Россией".

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что страны – участницы Североатлантического альянса начали обсуждать изменения правил использования вооружений против РФ.

В свою очередь, Европарламент принял резолюцию, согласно которой страны – члены Евросоюза могут предпринимать действия при любых нарушениях их воздушного пространства, в том числе уничтожать угрозы. Документ носит рекомендательный характер.