Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации отдыха детей

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Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за организацию отдыха и оздоровления детей юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Главу 14 дополнить статьей 14.65 следующего содержания: статья 14.65 Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей", – говорится в документе.

26 сентября Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, которые направлены на повышение качества и безопасности детского отдыха. Документом устанавливается обязанность организаций отдыха детей и их оздоровления по представлению сведений о своей деятельности в органы исполнительной власти, чтобы включить их в соответствующие реестры. Это будет подтверждать создание в этих организациях безопасных условий для детей.

До 1 июня 2020 года устанавливается переходный период, после которого организации, не подавшие сведения в указанный реестр, не смогут оказывать услуги по организации детского отдыха.

Кроме того, МЧС России разработало требования пожарной безопасности для палаток, которые предназначены для детских лагерей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Он отметил, что речь только о палатках, которые предназначены для детских лагерей.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.

Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков, а также ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

