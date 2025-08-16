Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа, 09:03

Политика

Путин подарил американскому православному священнику две иконы

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин в ходе своего визита на Аляску пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы. Одной из них стала икона Германа Аляскинского.

"Насколько я понимаю, с точки зрения православной церкви, он является покровителем Америки", – объяснил российский лидер.

Говоря о второй иконе, Путин напомнил, что в августе православные христиане отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы.

В свою очередь, владыка Алексий также преподнес президенту в подарок икону. По словам священника, он получил ее в день своего рукоположения в епископы.

"Хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров. Потому что Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное – это православная вера", – заявил священник.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с президентом США Дональдом Трампом вечером 15 августа. Встреча делегаций во главе с президентами продлилась примерно 2 часа и 45 минут.

По итогам переговоров президент РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису вокруг Украины.

Трамп, в свою очередь, отметил, что у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению конфликта пока не достигнута.

Путин оценил усилия США по урегулированию ситуации на Украине

властьполитикарелигия

