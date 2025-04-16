Путин: Россия сделает все для возвращения заложников из Газы

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия будет делать все для возвращения оставшихся заложников из Газы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с освобожденным из плена Александром Труфановым, трансляцию вел телеграм-канал Кремля.

"Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы подобные акты совершались как можно чаще и чтобы все люди, которые еще находятся в таких условиях, в которых вы провели столько много времени, чтобы они тоже были освобождены", – сказал президент.

Российский лидер также выразил слова благодарности руководству движения ХАМАС за освобождение из плена Труфанова и его семьи.

Труфанов был освобожден из плена 15 февраля в рамках первого этапа сделки с Израилем. Россиянина удерживали палестинские радикалы в секторе Газа на протяжении 500 дней. Его освобождение стало ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в освобождении Труфанова.

Россиянину вручили новый паспорт. В этот момент рядом с Труфановым была его мать, которую удалось освободить из плена в ноябре 2023 года. Женщина рассказала, что ее сыну прострелили обе ноги.