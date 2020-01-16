Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда СБ РФ

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Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.
"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", – указано в пояснительной записке к документу.
Ранее Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Оба указа вступили в силу с момента подписания.
Правительство РФ в полном составе подало в отставку в среду, 15 января. Как пояснил Медведев, это решение было принято по итогам обращения президента к Федеральному собранию. Глава государства заявил о реформе в сфере госуправления и необходимости внести точечные изменения в Конституцию Российской Федерации.
Новым премьер-министром РФ был назначен Михаил Мишустин. Ранее Госдума дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы председателем правительства. По словам нового руководителя кабмина, ресурсы страны позволяют выполнить поручения президента РФ, озвученные во время послания Федеральному собранию.
Как будет формироваться новое правительство
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