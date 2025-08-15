Путин посетил завод по производству рыбного жира в Магадане

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан посетил первое в России предприятие по производству рыбного жира в форме rTG.

Кортеж президента прибыл на завод "Омега-Си". Глава государства вышел из автомобиля Aurus и пожал руки губернатору Магаданской области Сергею Носову, гендиректору предприятия Николаю Котову, директору Анатолию Попову и завлабораторией Сергею Малашенко.

После приветствия Путин направился осматривать предприятие. Ему показали производство рыбного жира и рассказали о технологии очистки, которая позволяет увеличить содержание жирных кислот до 90%, тогда как в классическом варианте их количество достигает 20–30%.

Президент выслушал рассказ Котова и спросил, будут ли подарки.

"Все как договаривались", – с улыбкой ответил гендиректор завода.

"Омега-Си" функционирует с 2023 года. Предприятие занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также производством реэтерифицированного капсулированного жира в виде rTG. Это первый в России завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря.

Путин сделал остановку в Магадане 15 августа по пути на Аляску, где у него пройдет встреча с президентом США Дональдом Трампом. Кроме "Омега-Си", глава государства планировал посетить спорткомплекс "Президентский", общественно-культурный центр парка "Маяк", а также возложить цветы к памятнику летчикам-героям.