Путин заявил, что запугать российский народ не получится никогда

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Украина не сможет запугать россиян своими диверсионными атаками в приграничных регионах России, которые совершались ради того, чтобы помешать проведению выборов президента России. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ

"Уверен, наши люди ответят на это еще большей сплоченность. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет", – уточнил он.

Также глава государства предположил, что киевский режим, совершая провокации в день проведения выборов в России, хочет отвлечь внимание от реального положения дел на передовой, так как российская армия на линии боевого соприкосновения уверенно сохраняет инициативу.

"Еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки", – заключил президент РФ.

Ранее Путин указал на то, что подобные атаки Украины не останутся безнаказанными. При этом Путин подчеркнул, что примерно 95% ракет и снарядов противника были ликвидированы с помощью сил и средств ПВО России. Также глава государства добавил, что атаковавшие Россию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имели успеха ни на одном направлении и бежали с серьезными потерями.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ