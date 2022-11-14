Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в центре Стамбула терактом. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил готовность к взаимодействию для борьбы "со всеми формами и проявлениями терроризма".

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, в настоящее время планы по телефонному разговору двух лидеров отсутствуют. При этом, по его словам, такая беседа может быть согласована в течение нескольких часов.

Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. В результате, по последним данным, погибли шесть человек, а пострадали 81. В российском Генконсульстве рассказали, что россиян среди пострадавших нет.

Вице-президент республики Фуат Октай поведал, что бомбу взорвала женщина. В свою очередь, министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал предварительные версии произошедшего. По его словам, взрывное устройство, которое находилось сначала в руках, а затем рядом с подозреваемой, могло сдетонировать само по себе, либо же его запустили дистанционно.

Позже Боздаг сообщил о задержании 46 человек по этому делу. Их доставили в управление безопасности Стамбула.



39 пострадавших при теракте в Стамбуле выписаны из больниц – власти

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!