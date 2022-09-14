Путин посмертно наградил погибших сотрудников посольства РФ в Кабуле орденами Мужества

Фото: ТАСС/Ariana News

Владимир Путин посмертно наградил работников посольства РФ в Афганистане, погибших в результате террористического акта. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Погибшие представители дипведомства Адыгжы Кужугет и Михаил Шах были награждены орденами Мужества за стойкость и самоотверженность, которые они проявили при исполнении своего долга.

Трагедия произошла утром 5 сентября на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что при взрыве скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь, а позже выяснилось, что один из погибших – военнослужащий пограничного отряда ФСБ РФ.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

