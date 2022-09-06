В Совбезе прокомментировали взрыв у посольства РФ в Кабуле

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Взрыв у российского посольства в Кабуле, унесший жизни двоих сотрудников дипмиссии, стал логичным следствием ослабления мер противодействия терроризму в Афганистане, заявил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков. Об этом сообщает "Российская газета".

"Любое, даже незначительное, ослабление принимаемых антитеррористических мер неизбежно приведет к новому всплеску террористической активности <...>. Ярким свидетельством этому стала террористическая акция у посольства России в Кабуле", – сказал он.

Утром 5 сентября взрыв прогремел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва погибли два сотрудника российского посольства – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".