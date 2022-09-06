В МИД РФ выразили соболезнования близким погибших при теракте в Кабуле

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В министерстве иностранных дел выразили соболезнования родным и близким погибших при теракте в посольстве РФ в Кабуле. Ведомство написало о случившемся в своем телеграм-канале.

"Руководство МИД России с большим прискорбием сообщает, что 5 сентября 2022 года при теракте в Афганистане Посольства России в Кабуле погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. <...> Светлая память о них навсегда в наших сердцах", – говорится в публикации.

Утром 5 сентября взрыв прогремел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".