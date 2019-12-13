Путин оценивает работу губернаторов по ее эффективности

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Владимир Путин всегда оценивает губернаторов по результативности и эффективности их работы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что их партийная принадлежность не имеет значения.

"Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

На вопрос о том, недовольны ли в Кремле работой иркутского губернатора, Песков разъяснил, что глава региона подал в отставку по собственному желанию, и президент ее принял.

Накануне Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Пост главы региона занял Игорь Кобзев.

Также президент России подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.



