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Общество

18:33

Путин сменил главу Еврейской автономной области

власть общество

Фото: телеграм-канал "Подьем"

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этим же указом Путин назначил врио главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что президент уже провел первую рабочую встречу с Гольдштейном.

Александр Левинталь занял пост главы Еврейской автономной области после победы на выборах в сентябре 2015 года. Он получил более 75% голосов избирателей. Его полномочия истекают в будущем году.

Ранее Путин также принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Пост главы региона официально занял Игорь Кобзев, ранее занимавший должность временно исполняющего обязанности.

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