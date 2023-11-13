В Кремле надеются, что эвакуация россиян из Газы продолжится

Фото: МЧС России

В Кремле рассчитывают, что начавшийся процесс эвакуации россиян из сектора Газа продолжится и все желающие смогут покинуть опасную зону, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что, несмотря на эвакуацию первой группы россиян, усилия российских дипломатов и соответствующих структур на этом не завершились.

"Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены, наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой, еще предстоит многое сделать для того, чтобы действительно все желающие смогли покинуть Газу", – сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле приветствуют успешную эвакуацию первых 70 россиян и усилия российских дипломатов и спасателей. Также Москва приветствует содействие, которое оказали соответствующие стороны.

Ранее стало известно, что колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа, отправилась в Каир. Среди них – одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей.

Всех эвакуируемых допустили к перелету Каир – Москва. В пути их будут сопровождать врачи. В случае необходимости россиянам окажут специализированную помощь. Состояние эвакуированных нормальное, однако все они в большей или меньшей степени страдают от обезвоживания.

Новый согласованный список на эвакуацию россиян из сектора Газа на ближайшее время включает еще порядка 70 человек.

Эвакуацию россиян из сектора Газа, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, начали 12 ноября.

В МЧС ранее сообщали об организации совместно с российскими дипломатами работы по эвакуации мирного населения из сектора Газа. В ведомстве уточнили, что людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду. В оперштабе им помогут оформить необходимые документы для дальнейшего перелета.

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