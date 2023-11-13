13 ноября, 11:39Политика
В МЧС сообщили, что еще около 70 россиян могут покинуть сектор Газа 13 ноября
Фото: МЧС России
Новый согласованный список на эвакуацию россиян из сектора Газа на ближайшее время включает порядка 70 человек, сообщил руководитель операции. Об этом сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в эфире Первого канала.
"Сейчас я нахожусь в дороге. Мне осталось буквально 30 километров до КПП "Рафах", где по договоренности всех сторон нам согласовали новый список выхода наших граждан", – уточнил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила радио КП, что эвакуация граждан из Газы продолжится. По ее словам, эвакуация 70 россиян – это первый выход граждан России.
Ранее стало известно, что колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа, отправилась в Каир. Среди них – одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей.
Всех эвакуируемых допустили к перелету Каир – Москва. В пути их будут сопровождать врачи. В случае необходимости россиянам окажут специализированную помощь. Состояние эвакуированных нормальное, однако все они в большей или меньшей степени страдают от обезвоживания.
Эвакуацию россиян из сектора Газа, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, начали 12 ноября.
В МЧС ранее сообщали об организации совместно с российскими дипломатами работы по эвакуации мирного населения из сектора Газа. В ведомстве уточнили, что людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду. В оперштабе им помогут оформить необходимые документы для дальнейшего перелета.
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