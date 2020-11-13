Песков заявил, что Путин сообщит, когда сделает прививку от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
О своем решении привиться от коронавируса российской вакциной президент Владимир Путин сообщит сам. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков в интервью RT.
"Вы знаете, что президент дает очень высокую оценку и "Спутнику", и продукции "Вектора", возлагает высокие ожидания на третью вакцину, но сам, когда сделает, поставит себе эту вакцину, – он об этом сообщит", – отметил Песков.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе.
ВОЗ может внести данную вакцину в число препаратов экстренного использования. При этом массовая вакцинация "Спутником V" может стартовать в начале 2021 года.
Также Владимир Путин сообщал, что обе российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны. В России в настоящий момент близки к завершению работы над третьей вакциной. Кроме того, лидер согласился с тем, что вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием человечества.
Путин заявил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин от COVID-19
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