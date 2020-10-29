Путин заявил о безопасности российских вакцин от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин сообщил, что обе российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны.

"Главное, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае", – приводит РИА Новости слова Путина.

Он добавил, что в России в настоящий момент близки к завершению работы над третьей вакциной.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется совсем скоро. Она отметила, что производство прививок в настоящее время налажено. Кроме того, продолжается наращивание его объемов.

27 октября началось производство вакцины "ЭпиВакКорона" производства центра "Вектор". Она была зарегистрирована 14 октября. Прививка заявлена как безопасная для аллергиков и пожилых.