Минздрав РФ зарегистрировал "Генериум" в качестве производителя "Спутника V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство здравоохранения РФ расширило список производителей вакцины против COVID-19 "Спутник V", добавив в регистрационное удостоверение компанию "Генериум". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Минздрав РФ внес изменения в регистрационное удостоверение вакцины для профилактики COVID-19 "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), дополнив список производителей научно-производственной компанией "Генериум", – говорится в сообщении.

Как уточняется, ранее в регистрационное удостоверение внесли филиал "Медгамал" центра имени Гамалеи Минздрава России и АО "Биннофарм".

Ранее генеральный директор компании "Р-Фарм" Василий Игнатьев рассказал, что массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".

По его словам, в масштабирование производства вакцины "Спутник V" вовлечено пять производственных площадок.

Эту вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона".

