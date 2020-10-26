Минздрав РФ зарегистрировал "Генериум" в качестве производителя "Спутника V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство здравоохранения РФ расширило список производителей вакцины против COVID-19 "Спутник V", добавив в регистрационное удостоверение компанию "Генериум". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Минздрав РФ внес изменения в регистрационное удостоверение вакцины для профилактики COVID-19 "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), дополнив список производителей научно-производственной компанией "Генериум", – говорится в сообщении.
Как уточняется, ранее в регистрационное удостоверение внесли филиал "Медгамал" центра имени Гамалеи Минздрава России и АО "Биннофарм".
Ранее генеральный директор компании "Р-Фарм" Василий Игнатьев рассказал, что массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".
По его словам, в масштабирование производства вакцины "Спутник V" вовлечено пять производственных площадок.
Эту вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона".
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