Гинцбург рассказал, как привившиеся "Спутником V" переносят вакцину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, как привившиеся препаратом "Спутник V" переносят вакцину. Заявление специалист сделал в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что примерно у 85 процентов привившихся отсутствуют побочные эффекты. У остальных 15 процентов добровольцев иногда поднимается температура до 38 градусов, болит голова, ощущается ломота в мышцах.
Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" в Москве и Московской области получили около 17 тысяч человек. При этом второй компонент ввели уже порядка 6 тысячам пациентов.
Гинцбург также сообщал, что для предотвращения распространения коронавируса в России потребуется процедура массовой вакцинации.
По мнению генерального директора компании "Р-Фарм" Василия Игнатьева, массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".
Вакцина от COVID-19 в России будет бесплатной и доступной
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