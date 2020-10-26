Гинцбург рассказал, как привившиеся "Спутником V" переносят вакцину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, как привившиеся препаратом "Спутник V" переносят вакцину. Заявление специалист сделал в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что примерно у 85 процентов привившихся отсутствуют побочные эффекты. У остальных 15 процентов добровольцев иногда поднимается температура до 38 градусов, болит голова, ощущается ломота в мышцах.

Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" в Москве и Московской области получили около 17 тысяч человек. При этом второй компонент ввели уже порядка 6 тысячам пациентов.

Гинцбург также сообщал, что для предотвращения распространения коронавируса в России потребуется процедура массовой вакцинации.

По мнению генерального директора компании "Р-Фарм" Василия Игнатьева, массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".

