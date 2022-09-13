С критическими оценками СВО необходимо быть аккуратными – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критические высказывания в сторону специальной военной операции на Украине недопустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в вопросе является "весьма тонкой". Об этом сообщает "Интерфакс".
"Что касается иных, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, – это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным", – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, общество реагирует на события СВО "весьма эмоционально", однако действия и настроение россиян говорят о том, что они поддерживают Владимира Путина.
"Это подтверждают статические данные", – добавил Песков.
Ранее представитель Кремля оценил возможность мобилизации в РФ. Песков заявил, что в настоящее время в России нет планов по объявлению частичной или полной мобилизации.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков заявил, что РФ будет добиваться выполнения всех целей спецоперации
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