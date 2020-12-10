Путин рассказал о влиянии пандемии на общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин рассказал, какой отпечаток пандемия оставила на обществе. По его мнению, данный период стал непростым испытанием, что подтолкнуло людей к переосмыслению принципов социального общения.
"Многие ключевые принципы социального общения пришлось переосмыслить из-за пандемии. Отношения между государством и гражданином также приобрели новое измерение", – приводит слова российского лидера РИА Новости.
Ранее Путин оценил работу системы образования в условиях пандемии. Он отметил, что в РФ удалось легче оптимизировать образовательных процесс, чем в других странах.
В России за последние сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса. В 5 283 (18,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
В Москве выявили 6 730 новых случаев заражения коронавирусом