Путин рассказал о влиянии пандемии на общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин рассказал, какой отпечаток пандемия оставила на обществе. По его мнению, данный период стал непростым испытанием, что подтолкнуло людей к переосмыслению принципов социального общения.

"Многие ключевые принципы социального общения пришлось переосмыслить из-за пандемии. Отношения между государством и гражданином также приобрели новое измерение", – приводит слова российского лидера РИА Новости.

Ранее Путин оценил работу системы образования в условиях пандемии. Он отметил, что в РФ удалось легче оптимизировать образовательных процесс, чем в других странах.



В России за последние сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса. В 5 283 (18,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.