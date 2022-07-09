Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Абэ – Песков

11:32
Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Владимир Путин не будет присутствовать на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.
Он добавил, что вопрос об участии российских представителей будет зависеть от правил протокола.
Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля. Политика похоронят в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.
8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.
В ходе допроса, говоря о мотивах преступления, он несколько раз менял свои показания. Сначала заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства. Затем сообщил, что перепутал экс-премьера с главой секты, которого хотел убить на самом деле. Он указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.
Позже Ямаги заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.
Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями жене и матери погибшего Синдзо Абэ. Глава государства также отметил регулярные контакты с бывшим премьером, в ходе которых Абэ проявлял свои лучшие как профессиональные, так и личные качества.
Врачи сообщили о смерти экс-премьера Японии Синдзо Абэ
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