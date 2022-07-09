В Японии назвали дату и место похорон Синдзо Абэ

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Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации издания, политика похоронят в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.

8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.

В ходе допроса, говоря о мотивах преступления, он несколько раз менял свои показания. Сначала заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства. Затем сообщил, что перепутал экс-премьера с главой секты, которого хотел убить на самом деле. Он указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.

Позже Ямаги заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.

