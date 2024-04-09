Песков заявил, что Путин решил отправить в Оренбуржье главу Минстроя РФ

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Владимир Путин принял решение командировать в Оренбургскую область министра строительства РФ Ирека Файзуллина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства поговорил по телефону с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером, который доложил о борьбе с паводком и его последствиями в регионе. После беседы Путин принял решение отправить в командировку в зону стихийного бедствия Файзуллина для того, чтобы уже сейчас проинформировать местных жителей в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры, отметил Песков.

Он уточнил, что речь идет как об уже известных случаях утраты и повреждения жилья, так и о случаях, которые еще предстоит установить.

Ранее мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел и вода начинает убывать. По его данным, вода в микрорайоне Старый Город отступила почти на метр, в 6-м микрорайоне – до полуметра.

В пятницу, 5 апреля, в Орске случился первый прорыв дамбы. Спустя время стало известно и о втором прорыве, а третий уже произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий спасатели эвакуировали более шести тысяч человек. Кроме Орска, паводок затронул и Оренбург, где подтоплено свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.