Песков рассказал о требованиях России по Крыму, ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Украина должна признать независимость ДНР и ЛНР, а также тот факт, что Крым является частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Украины о готовности Киева искать компромиссы в этих вопросах.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать вопросы принадлежности Крыма, а также независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что Киев не готов к ультиматумам со стороны Москвы, и в то же время выразил надежду на то, что стороны смогут найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий.
Отвечая на вопрос о том, на какие компромиссы готова Россия и устроит ли ее возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины, представитель Кремля отметил, что Москва уже озвучивала свою позицию не только украинским властям, но и лидерам других государств. О нюансах заявления Зеленского он предложил спрашивать именно Киев.
"Что касается Крыма, то это российский регион, нужно признать это де-факто и де-юре, что касается республик ДНР и ЛНР – это суверенные независимые государства, они признаны РФ. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признать", – заключил Песков.
7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались. Вместе с тем он выразил надежду на то, что в ходе переговорного процесса удастся решить вопрос признания Киевом суверенитета России над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия надеется найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР
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