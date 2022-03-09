Песков оценил возможность использования Киевом иностранных аэродромов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил использование Киевом иностранных аэродромов после информации о поставках Польшей истребителей МиГ-29.

"Было уже разъяснение от министерства обороны о возможности использования (Украиной. – Прим. ред.) каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине, чтобы не допустить провокации со стороны боевиков. По ее словам, в ходе спецоперации ВС РФ был установлен контроль над Чернобыльской, Запорожской атомными электростанциями и прилегающими к ним территориями.

Накануне стало известно, что что войска ЛНР, ДНР и России взяли под контроль семь украинских населенных пунктов. За время с начала спецоперации уничтожен 2 581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе – 90 пунктов управления и узлов связи ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

