Песков заявил о заинтересованности Москвы в скорейших переговорах с Украиной

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Власти России проявляют заинтересованность в скорейшем проведении нового раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская позиция предельно понятна и сформулирована, доведена до сведения украинских переговорщиков", – передает РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков пояснил, что сроки нового раунда переговоров зависят от украинской стороны.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Как уточняли ранее в МИД РФ, переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.