Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин в ходе выступления на приеме посольства, посвященном Дню независимости республики.

По словам дипломата, лидеры двух стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере показывают, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу.

"Я уверен, что он (визит. – Прим. ред.) придаст новый мощный импульс развитию наших многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов", – цитирует Панкина РИА Новости.

Ранее Путин по телефону рассказал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону о своей встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Рахмон приветствовал действия, предпринимаемые для достижения мира на Украине.

Встреча глав России и США прошла в Анкоридже на Аляске 16 августа. Трамп заявил, что провел "отличные переговоры" с Путиным. По его мнению, у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования конфликта.