Мария Захарова получила ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

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Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

"Присвоить дипломатические ранги: Чрезвычайного и Полномочного Посла ... Захаровой Марии Владимировне", – исходит из документа.

Мария Захарова с 2011 года занимала должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, а в августе 2015 года была назначена директором этого ведомства.

В мае 2020 года президент РФ наградил Захарову орденом Почета "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Ранее Захарова прокомментировала высылку двух российских дипломатов Чехией. Она отметила, что РФ учтет это действие при выстраивании отношений с Прагой. Захарова заявила, что в Москве это расценили как недружественный и неприличный поступок.

До этого представитель МИД оценила слова японского журналиста о необходимости возвращения его страной Курильских островов. Захарова напомнила, что эти острова являются российскими, поскольку они перешли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Она отметила, что подобные пассажи не способствуют решению имеющихся вопросов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.