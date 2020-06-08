Мария Захарова получила ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.
"Присвоить дипломатические ранги: Чрезвычайного и Полномочного Посла ... Захаровой Марии Владимировне", – исходит из документа.
Мария Захарова с 2011 года занимала должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, а в августе 2015 года была назначена директором этого ведомства.
В мае 2020 года президент РФ наградил Захарову орденом Почета "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".
Ранее Захарова прокомментировала высылку двух российских дипломатов Чехией. Она отметила, что РФ учтет это действие при выстраивании отношений с Прагой. Захарова заявила, что в Москве это расценили как недружественный и неприличный поступок.
До этого представитель МИД оценила слова японского журналиста о необходимости возвращения его страной Курильских островов. Захарова напомнила, что эти острова являются российскими, поскольку они перешли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Она отметила, что подобные пассажи не способствуют решению имеющихся вопросов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: