Фото: ТАСС/Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщает RT.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Кроме того, глава государства поздравил Шойгу с 65-летием.

С днем рождения министра обороны поздравил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что Шойгу обладает большим опытом и навыками управления, а также пожелал ему здоровья и новых успехов.

"Сергей Кужугетович ведет очень непростой участок работы, отвечает за обороноспособность нашей страны. Это нелегкий труд, который требует большого опыта и отличных управляющих навыков", – подчеркнул Мишустин.

Ранее стало известно, что военный призыв для выпускников школ 2020 года будет отложен. Соответствующая договоренность была достигнута между Путиным и министерством обороны РФ.