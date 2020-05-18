В Красноярский край перебросили военных для борьбы с COVID-19

08:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Красноярский край перебросили военных и специальную военную технику для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили 20 рейсов с подмосковных аэродромов "Кубинка" и "Чкаловский". Они перевезли 60 военнослужащих и 55 единиц техники 100-го отдельного полка.
С их помощью в районе поселка Еруда Северо-Енисейского района развернут полевой лагерь на тысячу койко-мест.
Сводный отряд Минобороны РФ для оказания помощи в предотвращении распространения COVID-19 в этом районе был создан по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и по указаниям министра обороны Сергея Шойгу.
Всего от Вооруженных Сил России к выполнению задач в Северо-Енисейском районе привлечено более 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончалось. В России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах.
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