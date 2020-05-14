Коронавирус обнаружили у 1 645 российских военнослужащих

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Министерство обороны РФ сообщило, что в настоящий момент среди военнослужащих обнаружили 1 645 случаев заболевания коронавирусом.

"По состоянию на 14 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 645 военнослужащих с положительными результатами тестирования", – следует из сообщения ведомства.

В Минобороны добавили, что 367 человек проходят лечение в ведомственных госпиталях, 575 – в изоляторах по месту службы, 684 – дома и 19 – в гражданских медицинских учреждениях. 611 человек вылечились после прохождения курса лечения. 2 пациента находятся в тяжелом состоянии, 14 – средней тяжести.

Кроме того, заражение COVID-19 зафиксировали у 1240 курсантов военных вузов. 309 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, 765 – в изоляторах, 129 – дома, 37 – в гражданских клиниках.

395 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали среди представителей гражданского персонала ведомства. Кроме того, 21 случай инфицирования обнаружили у воспитанников довузовских военных учебных заведений.

За последние сутки в России обнаружили 9 974 новых случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число зараженных COVID-19 зафиксировали в Москве – 4 712.

Таким образом, всего на территории РФ зарегистрировали 252 245 случаев инфицирования. 53 350 человек вылечились и были выписаны из больниц после прохождения курса лечения. 2305 пациентов стали жертвами коронавирусной инфекции.