Захарова прокомментировала разрыв отношений США с ВОЗ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений США с ВОЗ.

Так, Захарова отметила, что Вашингтон нанес удар по основам взаимодействия в здравоохранении.

"В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения", – заявила представитель МИД в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что система здравоохранения США показала себя в период пандемии не с самой лучшей стороны.

"Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере", – резюмировала Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что страна прекратит отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Американский лидер заявил, что Вашингтон предлагал детальный план реформ ВОЗ. В организации ответили на это отказом.