Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске добрым жестом.

По ее словам, это уже второй такой жест. Захарова напомнила, что ранее стороны взаимно поставили друг другу аппараты искусственной вентиляции легких.

"Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", – заявила она в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

При этом представитель МИД добавила, что власти страны и "Норильский никель" уже определили сроки решения вопроса с разливом топлива.

Предложение о помощи озвучил госсекретарь США Майкл Помпео. Он отметил, что американские технические специалисты готовы проконсультировать российских коллег несмотря на существующие разногласия.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Вокруг ТЭЦ разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера в связи с ЧП.

Генпрокуратура считает, что причиной разгерметизации резервуара стала просадка грунта. Ростехнадзор не исключает, что разлив нефтепродуктов произошел из-за изношенности оборудования.

Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали. Глава "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что компания намерена полностью профинансировать восстановление экологии после аварии на ТЭЦ в Норильске.