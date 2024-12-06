Фото: kremlin.ru

Ситуация в Курской области близка к развязке. Она будет нормализована, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Эта развязка будет обязательно", – пообещал он.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

При этом украинский президент Владимир Зеленский говорил, что если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта на Украине, то Киев этим воспользуется. Однако, уточнял он, Украина не собирается захватывать российскую территорию.

