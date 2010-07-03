Фото: ТАСС/Роман Пименов

Путин посмертно наградил званиями Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата ВМФ России, где произошел пожар. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Посмертное звание Героя России присвоили Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьеву, Константину Сомову.

Уточняется, что остальные десять моряков посмертно награждены орденами Мужества.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что ЧП с глубоководным аппаратом произошло из-за пожара в аккумуляторном отсеке. Шойгу выразил надежду на то, что глубоководный аппарат, где произошел пожар, восстановят в короткие сроки.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. Судно находилось в российских территориальных водах Баренцева моря. 14 моряков-подводников погибли, отравившись дымом от пожара. Назначением аппарата было изучение придонного пространства и дна Мирового океана.

В Минобороны назвали имена погибших подводников

Накануне Минобороны РФ опубликовало имена и фотографии моряков, погибших во время ЧП. В ведомстве отметили, что погибшие моряки не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях с погружением на большую глубину. В тот день подводники благодаря своему профессионализму смогли не только потушить возгорание, но и спасти своих коллег, говорится на сайте.

Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших подводников. Глава государства назвал случившееся "большой потерей для флота, вообще для армии".

Соболезнования родным и близким погибших моряков также выразил Дмитрий Медведев и представительство Европейского Союза в России.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что погибшая команда моряков-подводников была закреплена за военной частью из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3 июля Сергей Шойгу по поручению президента прибыл в Североморск. Глава Минобороны России заслушал доклад командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Власти Мурманской области заявили о готовности оказать содействие Северному флоту в связи с гибелью подводников.

